आज का तुला राशिफल, 12 मई 2018: जमीन जायदाद संबंधी मामलों में होगा लाभ, ब्लड प्रेशर रहेगा नियंत्रित

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान आप सभी आपस में ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। आप लोग एक-दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे। इससे आपके रिश्तों में ताजगी है। इसके साथ ही आप सबका पुराना मनमुटाव भी समाप्त हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 64% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोग आज अपने पार्टनर से किसी बात पर गुस्सा हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस शख्स के साथ अपना रिश्ता समाप्त करने की सोंचे। इस कार्य में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। आप इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें कि क्या यह फैसला आपके लिए ठीक रहेगा।

वित्त राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ मिलने वाला है। इन दिनों आपकी किस्मत काफी अच्छी चल रही है। यदि आपने हाल के दिनों में जमीन खरीदने या बेचने का मन बनाया हो तो आज उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। इसमें आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। टैरो राशिफल: परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप उन्हें समय से दवा लेने में मदद करें। दोस्तों से आज मुलाकात होगी। आप उनके साथ खूब गप लड़ाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। ऐसा आपके खुश रहने की वजह से होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप सदा खुश रहें और गैर-जरूरी तनाव लेने से बचें। रात में जल्दी सोएं और सुबह उठकर कसरत के लिए समय निकालें। दोस्तों के बीच रहें।

First Published on May 12, 2018 5:41 am