आज का तुला राशिफल, 10 अगस्त 2018: दांपत्य जीवन में लाएं नयापन, कमर दर्द से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों के रिश्ते उनके परिजनों से कुछ खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहना होगा। आप बातचीत करने में सावधानी बरतें और क्रोधित होने से बचें। दूसरों की गलत बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 61% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन में नयापन लाने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। इससे आप दोनों को काफी अच्छा लगेगा और रिश्ते में ताजगी आएगी। आप अपने पार्टनर को कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा और रिश्ते में मजबूती आएगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप पिछले काफी दिनों से काम में व्यस्त हैं। इससे आपको काफी थकावट और बोरियत हो गई है। इसलिए दफ्तर से अवकाश लें और दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाएं। इससे आप फ्रेशनेस फील करेंगे। टैरो राशिफल: आप अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। ऐसे संकेत हैं कि आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। इसलिए आपके पार्टनर को आपकी जरूरत महसूस होगी। आप उन्हें आराम दें और घर के कामों में अपना हाथ बटाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें। आपको अत्यधिक काम करने से बचना होगा। आप आराम करने के लिए समय निकालें। अपनी पसंद का खाना खाएं और अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देखें। इससे आपको अच्छा लगेगा।

First Published on August 10, 2018 4:19 am