आज का तुला राशिफल, 8 मई 2018: आर्थिक लाभ मिलने के हैं योग, कमर दर्द से हो सकता है सामना

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज के दिन अपने घर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप कैसे अपने घर के वातावरण को और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए आपको सजावट की मंहगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है बल्कि साफ-सफाई पर ध्यान दें। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है भूरा और भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आप अपने प्यार को महसूस करेंगे। आपको अपने पार्टनर के होने की महत्ता समझ में आएगी। आप इस बात से प्रसन्न होंगे कि आपके पास एक खूबसूरत साथी है। इससे आपके प्यार में और गहराई आएगी।

वित्त राशिफल: तुला राशि के लोगों को आज आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे आपकी साख भी काफी मजबूत होगी। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहां पर आपको तरक्की मिल सकती है। इसके लिए आप अपने नए संपर्क सूत्रों का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। टैरो राशिफल: आज के दिन आपको यात्रा करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने खान-पान में भी सावधानी बरतें। यदि किसी समारोह में जा रहे हों तो अजनबियों से बातचीत करते वक्त सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: तुला राशि के लोगों को आज कमर दर्द से जुझना पड़ सकता है। इसलिए भारी सामान उठाने से बचें। काम का तनाव लेने से भी बचें। बच्चों के साथ समय बिताएं और खेलें। यदि आप मोटापे से परेशान हों तो इसे दूर करने के प्रयास अभी से शुरू कर दें। आपकी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है।

First Published on May 8, 2018 5:58 am