आज का तुला राशिफल, 7 मई 2018: आज आपकी यात्रा रहेगी लाभप्रद, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। धार्मिक कार्य की ओर ध्यान बढ़ेगा। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल- आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधूरे काम को पूरा करें। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पार्टनर से आज सुख मिलेगा। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें। तुला राशि वालों की दोस्ती प्यार में बदल सकती हैं। आज पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर सावधानी बरतें। आपको नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। पसीना निकलें। शुरू में व्यायाम करने से आप थकावट महसूस करेंगे। लेकिन बाद में इसका असर अच्छा होगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन आर्थिक लेन-देन के लिए अच्छा है। आज आपकी पदोन्नति या वेतनवृध्दि हो सकती है। कारोबार को लाभ मिल सकता है। आमदनी बढ़ने के योग हैं। कारोबार में निवेश के लिए समय ठीक है।

First Published on May 7, 2018 6:26 am