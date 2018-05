आज का तुला राशिफल, 4 मई 2018: इस राशि के जातकों को आज मिलेगी जरूरी सलाह, वित्तीय योजनाओं से रहें सर्तक

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातकों को आज अपनों के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप पिछले काफी समय से अपनों से नहीं मिल पाए हैं। इसलिए अपने काम से अवकाश लें और अपनों से मिलने जाएं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी खुशी का एहसास होगा। आप उनके साथ ढेर सारी बातें शेयर कर सकते हैं। शुभ रंग: नारंगी और भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं। इसके लिए आप उसे कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप चाहें तो उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आज का दिन आपके लिए रोमांस से भरा हुआ होगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज वित्तीय योजनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई योजना आपको बाहर से बहुत अच्छी लगे और उसका हिस्सा बन जाएं। लेकिन आगे चलकर इससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप अपनी मेहनत पर ध्यान दें और अचानक से अमीर बनने के चक्कर में ना पड़ें। टैरो राशिफल: किसी अजनबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यह व्यक्ति आपको कोई जरूरी सलाह दे सकता है। यह सलाह आपके काफी काम आने वाली है। इसलिए इसे नजरअंदाज करने का प्रयास ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। इससे आपका काम में मन लगेगा। आप भोजन भी भर पेट करेंगे। इसके अलावा आपका खेलने में मन लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देर रात कहीं पार्टी में ना जाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और आप खुद को अगले दिन काफी कमजोर और थका हुआ पा सकते हैं।

First Published on May 4, 2018 6:40 am