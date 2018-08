आज का तुला राशिफल, 04 अगस्त 2018: पेट संबंधी हो सकती है परेशानी, क्रोध पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे। आप अब तक की अपनी सफलताओं पर काफी खुश होंगे। इसके साथ ही आज आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में गतिशीलता आएगी। इस दौरान आपको अपनी रुचियों का ख्याल रखना चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर की किसी आदत से परेशान हो सकते हैं। पार्टनर पर आपको क्रोध भी आ सकता है। लेकिन आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। आप चाहें तो प्रेम पूर्वक अपनी बातें उन तक रख सकते हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। आपको इसके लिए एक अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने बिजनेस में नयापन लाने के बारे में विचार करें। टैरो राशिफल: आज के दिन आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आप अपनी पसंद के कुछ कार्य करना चाहेंगे। आप कोई पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा आपका नाचने और गाने में भी काफी मन लगेगा। आप दोस्तों से मिलने जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि पाचन तंत्र में कुछ समस्या आ जाए। लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। आप घर पर बना खाना ही खाएं और पानी समय-समय पर पीते रहें।

First Published on August 4, 2018 3:49 am