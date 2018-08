आज का तुला राशिफल, 03 अगस्त 2018: अपने व्यवहार से दूसरों को करेंगे प्रभावित, निवेश के लिए अच्छा है दिन

दैनिक राशिफल: तुला राशि के जातक आज के दिन अपने मधुर व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इससे आपको भी काफी अच्छा लगेगा। आज आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 79% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन में आज कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप दोनों आपस में खुलकर बात करें और एक-दूसरे की समस्या को समझने का प्रयास करें। आपको अपने पार्टनर पर अपनी पसंद थोपने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने से रिश्ता बिगड़ सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन किया गया निवेश आपको आने वाले दिनों में लाभ दे सकता है। दूसरी तरफ, आज जमीन-जायदाद से जुड़े बिजनेस में भी लाभ होगा। हालांकि इसमें आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। टैरो राशिफल: आपको अपने माता-पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आप उनसे ढेर सारी बातें कीजिए। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा। आप उनकी जरूरतों को समझिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके पेरेंट्स को काफी खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन डॉक्टर के पास सामान्य चेक-अप के लिए जाना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से एक अच्छा कदम होगा। साथ ही नियमीत रूप से एक्सरसाइज करना ना भूलें। और डॉक्टर के द्वारा बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखें।

First Published on August 3, 2018 5:02 am