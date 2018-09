आज का सिंह राशिफल, 29 सितंबर 2018: प्रेम संबंधों को लेकर होंगे परेशान, धन होने वाला है खर्च

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन मानसिक रूप से शांत रहने की जरूरत है। आज आप अपने परिजनों के साथ किसी तरह के विवाद में ना पड़ें। इसके साथ ही आपको क्रोध से भी बचने की जरूरत है। इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए खुद को शांत रखें और रिश्ते खराब ना होने दें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर की किसी हरकत की वजह से क्रोधित भी हो सकते हैं। लेकिन आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। वहीं, सिंगल लोग आज पार्टनर की तलाश में बाहर घूमने जाने वाले हैं।

वित्त राशिफल: आज आपका काफी धन खर्च होने वाला है। आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करने वाले हैं। इस दौरान आपको इसके प्रति सावधान रहना होगा कि गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी ना की जाए। इसके साथ ही नई चीजें खरीदने से बेहतर होगा कि पुरानी वस्तुओं की मरम्मत करा ली जाए। टैरो राशिफल: आपके घर में खुशियों से भरा हुआ माहौल होगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपके बच्चों को काफी अच्छा लगेगा और वे आपसे बहुत ही खुश होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा है। आज आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। आपका काम में मन लगेगा। हालांकि आपको एक्सरसाइज करते रहने की जरूरत है। इसके साथ ही संतुलित आहार लें। गर्मी में अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें।

First Published on September 29, 2018 4:26 am