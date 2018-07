आज का सिंह राशिफल, 27 जुलाई 2018: हो सकता है प्रमोशन, नए शख्स से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातक आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताएंगे। आप अपने घर वालों से ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग किसी समारोह में हिस्सा लेने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप सभी खूब जमकर मस्ती करेंगे। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। आप उस शख्स से मिलकर बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों एक-दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉव करेंगे। आप दोनों को एक-दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। इसके बाद ही किसी तरह का एक-दूसरे से वादा करें।

वित्त राशिफल: आज आपके कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ की जाएगी। ऐसे संकेत हैं कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इससे आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ने वाली हैं। आपको इस मौके को अपने हाथ से गवांना नहीं चाहिए। इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। टैरो राशिफल: आज आप अपने घर पर समय बिताना पसंद करेंगे। आप परिवार के सदस्यों से ढेर सारी बातें करेंगे। इससे मानसिक रूप से आपको काफी सुकून मिलेगा। आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि को लोगों को अपने बढ़ते मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए जिम जाना शुरू कर दें। इसके साथ ही भोजन समय पर लें और तला-भूना खाने से परहेज करें।

First Published on July 27, 2018 4:23 am