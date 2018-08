आज का सिंह राशिफल, 25 अगस्त 2018: आय के स्रोत में हो सकती है वृद्धि, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों की सेहत आज के दिन काफी अच्छी रहेगी। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावन महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपके आकर्षक स्वभाव से दूसरे लोग काफी प्रभावित भी होंगे। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर के ऊपर क्रोध करने से बचना होगा। ऐसे संकेत हैं कि आपके पार्टनर से कोई गलती हो सकती है। आप उनकी गलती को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कड़वाहट ना पैदा हो।

वित्त राशिफल: वित्त के नजरिए से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होने वाली है। आपके दफ्तर में आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा वेतनवृद्धि होने के भी संकेत हैं। इससे आप काफी खुश होंगे। हालांकि इससे आपकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ने वाली हैं। टैरो राशिफल: आज आप खुद से थोड़ा नाराज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत लापरवाह हैं जो चीजें करने की सोचते हैं, उसे पूरा नहीं करते। आपके ये विचार आपको सही दिशा में ले जाने में काफी मदद करेंगे। आप भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको एक स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। आपकी लापरवाही से आपकी सेहत काफी बिगड़ चुकी है। इसलिए उस पर ध्यान देने का समय आ चुका है। आपको रात में जल्दी सो जाना चाहिए। इसके बाद सुबह में जगकर पार्क में टहलने जरूर जाएं और पौष्टिक आहार लें।

First Published on August 25, 2018 4:03 am