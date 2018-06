आज का सिंह राशिफल, 23 जून 2018: वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, शुभ रंग है पीला

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों ने पिछले दिनों अपने लिए कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपको उन्हें पूरा करने पर लग जाना चाहिए। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आप इस दिन को अपने पार्टनर के साथ भरपूर एंजॉव करेंगे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताएंगे। इसके साथ ही आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपके प्यार में मजबूती आएगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन वित्तीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। इसके साथ ही किसी कागजात पर उसे अच्छी तरह से पढ़े बिना हस्ताक्षर ना करें। आपके लिए बेहतर होगा कि इस तरह के जरूरी फैसलों को आने वाले दिनों के लिए टाल दें। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी आपके नकारात्मक विचारों की वजह से होगी। इसलिए आप सकारात्मक सोचने का प्रयास करें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आप सिरदर्द की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। आपको नकारात्मक बातें सोचने से बचना होगा। आप आने वाले दिनों की चिंता ना करें। अपने वर्तमान को जिएं और खुश रहने की कोशिश करें। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 23, 2018 3:57 am