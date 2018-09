आज का सिंह राशिफल, 22 सितंबर 2018: बिगड़े रिश्तों पर दें ध्यान, पार्टनर से मिलेगा तोहफा

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपने बिगड़े हुए रिश्तों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने उन परिजनों के साथ घूमने जा सकते हैं जिनसे कुछ दिनों पहले रिश्ता खराब हुआ हो। ध्यान रहे कि परिजनों का नाराज रहना अच्छी बात नहीं होती। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आपके अपने पार्टनर की ओर से कोई तोहफा मिल सकता है। इस तोहफे को पाकर आप बहुत ही खुश होंगे। ऐसे में आपको पार्टनर को इसके लिए धन्यवाद बोलना नहीं भूलना चाहिए। आप दोनों शाम को डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। आपको इसके लिए एक अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने बिजनेस में नयापन लाने के बारे में विचार करें। टैरो राशिफल: आज के दिन आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आप अपनी पसंद के कुछ कार्य करना चाहेंगे। आप कोई पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा आपका नाचने और गाने में भी काफी मन लगेगा। आप दोस्तों से मिलने जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत में आज सुधार आएगा। आपकी पुरानी सेहत संबंधी परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इस बीच आपको जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। आपकी लापरवाही के चलते सेहत संबंधी परेशानियां फिर से खड़ी हो सकती हैं।

First Published on September 22, 2018 4:58 am