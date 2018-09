आज का सिंह राशिफल, 19 सितंबर 2018: गुस्से पर काबू रखने की है जरूरत, शेयर बाजार में करें निवेश

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। ऐसा ना करने पर आपका कुछ लोगों के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान रहें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आपको अपना प्रेम संबंध बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप किसी शख्स के प्रति आकर्षित हैं तो उसे अपने दिल का बातें बता दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। इसलिए थोड़ी हिम्मत जुटाएं और अपने प्रेम का इजहार कर दें। और सामने शख्स के ना करने पर बहुत परेशान ना हों।

वित्त राशिफल: आज का दिन शेयर में निवेश करने के लिए अच्छा है। आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपको अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की जरूरत है। आप इस बारे में गहराई से विचार करें और कोई नया रास्ता ढूंढे। टैरो राशिफल: आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप पिछले काफी दिनों से अपने परिवार से दूर हैं। आपको अपने काम से अवकाश लेना होगा। और अपने घर जाएं और परिवार के लोगों से ढेर सारी बातें करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग आज खुद को थोड़ा बोर महसूस करेंगे। आपको इससे बचने के लिए कुछ नया करना होगा। आप अपने रोजमर्रा के काम में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। और खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।

First Published on September 19, 2018 5:21 am