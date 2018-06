आज का सिंह राशिफल, 16 जून 2018: आर्थिक फैसले लेते वक्त रहें सावधान, घर पर होगा मेहमान का आगमन

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों के घर पर आज मेहमान का आगमन हो सकता है। इससे घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप सब एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। इसके साथ ही बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपके आपसी रिश्ते काफी मजबूत होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर से लिए समय निकालना चाहिए। पिछले काफी समय से आप उन्हें वक्त नहीं दे पाए हैं। इससे आपके रिश्ते में खटास भी आ रही है। ऐसे में समय रहते आपको इसके प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन आर्थिक फैसले लेते वक्त काफी सावधान रहना होगा। ऐसे संकेत हैं कि आज आप जोश में आकर कोई गलत फैसला ले सकते हैं। इससे आगे चलकर आपको काफी धनहानि हो सकती है। बेहतर होगा कि आज आप बड़े आर्थिक फैसले ना लें और खुद को शांत रखें। टैरो राशिफल: आज आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। इसलिए उनके साथ आपको समय बिताने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर को खुश रखने का प्रयास करें। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों को समय पर देते रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने खान-पान की आदत में सुधार लाने की जरूरत है। आपको मसालेदार भोजन लेने की आदत पड़ी हुई है। इससे आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए अपने खाने की आदत को बदलिए और एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए।

First Published on June 16, 2018 4:19 am