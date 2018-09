आज का सिंह राशिफल, 14 सितंबर 2018: परिवार के साथ बिताएंगे समय, खेल को नियमित जीवन का बनाएं हिस्सा

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातक आज का दिन अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आपके परिवार के सदस्य एकजुट होंगे। आप सब आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। इससे आप लोगों के बीच का किसी भी तरह का मनमुटाव दूर होगा। आप चाहें तो इस मौके पर अपने दिल की कोई बात परिवार के लोगों से बता सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपका पार्टनर के साथ कुछ विवाद हो सकता है। आप दोनों में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि बातचीत से समस्त मामलों को सुलझा लिया जाए।

वित्त राशिफल: आप आज वित्तीय मामलों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज आप किसी भी शख्स को ऋण देने से बचें। आप उन लोगों के प्रति विशेष रूप से सावधान रहें जो आपसे पहले ही ऋण ले चुके हैं। इसके साथ ही किसी नए क्षेत्र में धन का निवेश करने से बचें। टैरो राशिफल: दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पति-पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। ध्यान रहे कि आप दोनों इसका असर अपने बच्चों पर ना पड़ने दें। आप दोनों को बातचीत के जरिए अपनी गलफहमियां दूर कर लेनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को खेल को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी लाभ मिलेगा। आप कोशिश करें कि प्रत्येक शाम खेलने के लिए कुछ समय जरूर निकाल लें।

First Published on September 14, 2018 4:16 am