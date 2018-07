आज का सिंह राशिफल, 14 जुलाई 2018: मिलेगी कारगर सलाह, गले संबंधी हो सकती है समस्या

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि आपके आस-पास की चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। इससे आपको अपने कार्य निपटाने में काफी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 67% होगा। लव राशिफल: प्रेम के मामले में आज आपको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ डेट पर जाने से वह शख्स मना कर दे जिसने इसके लिए हां कहा था। लेकिन आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा जोखिम उठाने की जरूरत है। आपके द्वारा सोच-समझकर उठाया गया कदम आपको भविष्य में लाभ दिला सकता है। आप चाहें तो अपने बिजनेस का आज विस्तार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। टैरो राशिफल: आपको किसी अजनबी शख्स से कोई जरूरी सलाह मिल सकती है। इसलिए उसे नजरअंदाज ना करें। उस शख्स की सलाह पर चलकर आपकी किसी बढ़ी समस्या का हल निकल सकता है। इससे आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको गले से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इसके प्रति आपको पहले से ही सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही आप अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। चाय पीने से इसमें काफी हद तक लाभ मिल सकता है।

First Published on July 14, 2018 5:06 am