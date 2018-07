आज का सिंह राशिफल, 13 जुलाई 2018: ऑफिस में होगी आपकी तारीफ, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपनी बात रखते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण बात करते वक्त सावधानी बरतें और जगह व मूड देखकर ही अपनी बात कहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आज के दिन दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए आपका रिश्ता काफी आगे तक जाने वाला है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर के प्रति सदैव वफादार रहना होगा।

वित्त राशिफल: आपकी ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी। हाल के दिनों में आपने काफी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। आपके काम से कंपनी को काफी फायदा पहुंचा है। ऐसे संकेत हैं कि कुछ दिनों बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इससे आप बहुत प्रसन्न अनुभव करेंगे। टैरो राशिफल: आज के दिन आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। आप अपने बच्चों से बात कीजिए। उनकी जरूरतों को जानिए। आप बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने में आसानी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन घर पर समय बिताना चाहिए। आपको यात्रा पर जाने से बचने की जरूरत है। ऐसे संकेत हैं कि यात्रा के दौरान आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके साथ ही आपको घर पर बना खाना खाने की जरूरत है।

First Published on July 13, 2018 5:05 am