आज का सिंह राशिफल, 9 मई 2018: दोस्तों के साथ जा सकते हैं घूमने, वित्त मामलों में ना करें जल्दबाजी

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आज आप अपने दोस्तों से मिलने जाएं। यदि संभव हो तो उनके साथ कहीं घूमने जाएं और ढेर सारी मस्ती करें। इससे आपकी ताजगी मिलेगी और काफी अच्छा लगेगा। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आप पिछले काफी दिनों से अपने काम में बिजी हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर को अधिक समय नहीं दे पाए हैं। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि अपने काम से ब्रेक लें और पार्टनर को समय दें। आप दोनों कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज के दिन वित्त मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों तो इसमें जल्दबाजी ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपके अपने ही आपका फायदा उठाना चाहें। इसलिए किसी के बहकावे में आने से बचने की जरूरत है। टैरो राशिफल: आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। कार्यों में काफी मन भी लगेगा। परिवार वालों की सेहत का ख्याल रखें। बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं। बच्चों से उनके करियर को लेकर खुलकर बातें करें।

स्वास्थ्य राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अपनी आंखों की विशेष देखभाल करने की जरूरत है। यदि आपने हाल ही आंखों का इलाज कराया है तो जरूरी सावधानियों का पालन करें। आज आपको किसी तरह की मानसिक समस्या से दो-चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें।

First Published on May 9, 2018 5:27 am