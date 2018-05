आज का सिंह राशिफल, 7 मई 2018: संतान पक्ष से मिल सकती है खुशखबरी, प्रेम संबंध होंगे मजबूत

दैनिक राशिफल: आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतानों की प्रगति का समाचार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग लाल और भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल- आज विवाह तय हो सकता है। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें।

लव राशिफल: लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। आज आपके काम पूरे होंगे। सहयोगी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है।स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के प्रति सावधान रहें। आज कमजोरी महसूस करेंगे। बुखार आ सकता है। इसलिए आज काम ना करें और आराम करें। किसी भी तरह का तनाव ना लें। इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। ठंडी चीजों का परहेज करें।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें आज नौकरी के लिए बुलावा आने की भी संभावना है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 7, 2018 6:26 am