आज का सिंह राशिफल, 04 अगस्त 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, सेहत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज के दिन कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ऐसे संकेत हैं कि ये खुशखबरी विदेश से आ सकती है जहां पर आपका कोई जानने वाला रहता है। इस खबर को सुनकर आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसा आप दोनों के बीच में परिवार के हस्तक्षेप की वजह से होगा। इसलिए आप अपने पार्टनर पर बेवजह क्रोध ना करें और पूरे मामले को समझने का प्रयास करें। आपका आपसी भरोसा ही आपके रिश्ते को आगे ले जाएगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन अपने घर से जुड़े कामों में व्यस्त रहेंगे। आप आज अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। इसके अलावा आप नया घर लेने के बारे में विचार भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टैरो राशिफल: आज के दिन आप अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे। इस दौरान आप उनके साथ ढेर सारी मस्ती करेंगे। आप लोग कोई फिल्म देखने भी जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कोई बात दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। आपको आपके दोस्तों की मदद जरूर मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप जिम जाना शुरू करें। इसके साथ ही अपने भोजन में पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ाएं। आपको तैलीय चीजों के सेवन से दूर रहना होगा। आप पानी समय-समय पर पीते रहें।

First Published on August 4, 2018 3:49 am