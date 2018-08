आज का सिंह राशिफल, 03 अगस्त 2018: परिवार वालों का मिलेगा साथ, बढ़ते मोटापे पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: सिंह राशि के जातक आज का दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे। इससे आपको मानसिक रूप से बहुत ही सुकून मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोगों की आपस में ढेर सारी बातें होंगी जिनसे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 83% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आपका आपसी रिश्ता और भरोसा काफी मजबूत होगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन कोई अहम व्यवसायिक फैसला लेने से बचना होगा। ऐसे संकेत हैं कि इससे आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ, आप अपने व्यवसाय में कुछ नयापन लाने के बारे में सोचें। ध्यान रहे कि बिजनेस में नए विचारों का आते रहना बहुत जरूरी है। टैरो राशिफल: आज आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो अपने किसी नए विचार के बारे में परिवार वालों से बात कर सकते हैं। इस दौरान उनसे मिलने वाले सुझावों को ध्यान से सुनें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के उन जातकों को सतर्क हो जाने की जरूरत है जिनका मोटापा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपकी लापरवाही के चलते आने वाले दिनों में समस्या काफी गंभीर हो सकती है। आप अपने मोटापे को एक बिमारी की तरह लें। और इसे दूर करने में लग जाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 3, 2018 5:01 am