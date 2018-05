आज का सिंह राशिफल, 1 जून 2018: दोस्तों के साथ बिताएंगे समय, पार्टनर से हो सकता है विवाद

दैनिक राशिफल: सिंह राशि वाले आज के दिन अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। इस दौरान आपकी उनसे ढेर सारी बातें होंगी। आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस यात्रा में आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे आप खुद को मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ विवाद हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर पर बेवजह गुस्सा ना करें। यदि किसी बात को लेकर समस्या हो तो उस पर खुलकर बात करें।

वित्त राशिफल: आप पिछले काफी दिनों से अपने काम में व्यस्त हैं। इस वजह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुके हैं। ऐसे में आपको काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आपके लिए बेहतर होगा कि कहीं घूमने चले जाएं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। टैरो राशिफल: दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके साथ ही बच्चों की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें दोपहर में घूमने ना दें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन यात्रा करते समय सावधान रहने की जरूरत है। रात में घूमने ना जाएं और शराब पीकर गाड़ी चलाने से दूर रहें। आज आपको सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप बेवजह का तनाव ना लें। खुश रहने की कोशिश करें।

First Published on June 1, 2018 5:00 am