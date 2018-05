आज का कुंभ राशिफल, 31 मई 2018: नौकरी में अफसरों से हो सकता है मतभेद, पार्टनर में मिलेगा रोमांस

दैनिक राशिफल: यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग सिल्वर है और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: नाम और यश मिल सकता है। किसी महिला के शब्द कष्ट दे सकते हैं। भूमि संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा, कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो पूरा हो सकता है। हल्दी-कुमकुम से श्रीयंत्र का अभिषेक करें।लव राशिफल: यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको कंपनी में अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से वेतन मिलेगा। इस प्रकार के प्रोत्साहन कार्य से आप ना घबराएं क्योंकि इस प्रकार भी आप अपनी आय को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। जो लोग कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर व्यायाम करना होगा। साथ ही आपको खाने पर ध्यान देना होगा।

First Published on May 31, 2018 4:01 am