आज का कुंभ राशिफल, 31 जुलाई 2018: विदेश यात्रा होगी सफल, माता से होगा लाभ

दैनिक राशिफल: कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। माता से लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग मरून और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आत्मविश्वास कायम रहेगा। दोस्तों से प्रेम बढे़गा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। लाल या मरून रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव से तनाव महसूस करेंगे। पार्टनर की किसी बात से परेशान हो सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। लव-लाइफ के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। तनाव दूर करने के लिए दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज आप जो काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। अपनी हिम्मत बनाये रखें, कड़े कदम उठाएं, मेहनत करते रहें, और धैर्य भी रखें। नए लोगों से मुलाकात जारी रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके अच्छे मूड के कारण स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसमें खुशियां और आत्मविश्वास अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए आज आप खुश रहें। आप शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे। बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am