आज का कुंभ राशिफल, 30 मई 2018: भूमि से मिलेगा लाभ, सिंगल लोगों को मिल सकता है पार्टनर

दैनिक राशिफल: आप चुनौतियों को लेकर थोड़े परेशान दिखेंगे। जेब से पैसा का प्रवाह अधिक हो सकता है। आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक सहयोग में कमी होगी। नए स्थान पर विजय मिल सकती है। नए बिजनेस की नींव रख सकते हैं। भूमि से लाभ हो सकता है। काम का दबाव ना लें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं।लव राशिफल: नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा। शादी के योग हैं। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है। इसलिए आज अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें। आने वाले समय में आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यात्रा आपकी लाभप्रद रहेगी। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट से संबंधित परेशानी से निजात मिल सकती है। आज आपको कमजोरी महसूस होगी। अभी आपका पेट नाजुक है इसलिए अपने खान-पान पर नजर रखें। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए फिलहाल हल्का खाना लें।

First Published on May 30, 2018 3:27 am