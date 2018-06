आज का कुंभ राशिफल, 03 जून 2018: पढ़ाई में बढ़ेगी रुचि, पार्टनर से मिलेगा गिफ्ट

दैनिक राशिफल: दूर रहने वाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: करियर में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ मिल सकता है। तनाव हो सकता है। किस्मत आपका साथ देगी। काम का बोझ रहेगा। आर्थिक मजबूती होगी। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। शादी के योग हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। नए साथी के लिए आपका मन रोमांटिक रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। अटका हुआ धन मिलेगा। यदि आपने विदेश में निवेश किया है या विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आज वह दिन है। खुशखबरी मिलेगी। जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनको लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत की चिंता होगा। इसका कारण आपका बढ़ता हुआ मोटापा है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। वरना ये किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। साथ ही अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें।

First Published on June 3, 2018 4:17 am