आज का कुंभ राशिफल, 29 जुलाई 2018: नौकरी में मिल सकता है प्रमोशन, धैर्य बनाकर रखें

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अच्छी खबर मिलेगी। धैर्य बनाकर रखें। बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा। आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। आज के दिन सोच समझकर अपने जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करें। आज पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग व्यापार में हैं उन्हें आज कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। साथ ही मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कंपनी की इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। इससे आप खुश होंगे। इस बदलाव का अपने काम की जगह पर सकारात्मक उपयोग कीजिए। आज आपको सरकारी लाभ भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने खान-पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर आप शारीरिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं इससे आपका मन ठीक रहेगा।

First Published on July 29, 2018 4:52 am