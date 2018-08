आज का कुंभ राशिफल, 29 अगस्त 2018: महिला मित्रों से रहें सावधान, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको मानसिक अशांति का अनुभव होगा। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पेट की बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: मेहनत का फल मिलेगा। तनाव से दूर रहें। महिला मित्रों से सावधान रहें। अपनी बात अच्छे ढंग से सामने रख पाएंगे। लोन के मामले परेशान कर सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। लव राशिफल: आज आपकी शादी पक्की हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। अपनी भावनाएं किसी को शेयर ना करें। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकती है। आज प्रेमी की ओर से खुशखबरी मिलेगी।

वित्त राशिफल: शेयर मार्केट में निवेश से आपको लाभ मिलेगा। समय आपके अनुकूल है इसलिए आप आज जहां भी निवेश करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सही होगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। यात्रा करने से बचें। आज आपके साथ सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रोड पर चलते समय सावधान रहें। माता की सेहत में सुधार होगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

First Published on August 29, 2018 4:56 am