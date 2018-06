आज का कुंभ राशिफल, 28 जून 2018: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, नौकरी मिलने का योग

दैनिक राशिफल: नकारात्मक विचार को दूर रहें। आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। वाणी पर संयम रखें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आलस ना करें। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी मिलने के योग हैं। धैर्य बनाएं रखें। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उन्हें आज सफलता मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। कुंभ राशि के जातक किसी दोस्त की तरफ आकर्षित होंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। कारोबार में तरक्की होगी। जो लोग कारोबार में विस्तार करने का प्लान कर रहे हैं उनको लाभ मिल सकता है। साथ ही दूर किसी व्यक्ति या विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपको नए अवसर मिलेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए आज आप काम में पूरा ध्यान लगा पाएंगे। आज मानसिक परेशानी भी कम होगी तो आप अपने दोस्तों और घरवालों के साथ मजा कर सकते हैं। बस आपको कसरत पर ध्यान देना होगा। जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ्य रह पाएंगे।

First Published on June 28, 2018 4:15 am