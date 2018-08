आज का कुंभ राशिफल, 28 अगस्त 2018: विचारों में आएगा बदलाव, मिलेगा आर्थिक लाभ

दैनिक राशिफल: आज आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। सार्वजनिक रूप में मानहानि न हो इसका ध्यान रखें। धन खर्च हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार की गति आएगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं। अटके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में सहयोग मिलेगा। पुरानी दोस्ती अच्छी रहेगी। दूध से बना हुआ सामान दान करें। लव राशिफल: आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले। लव लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी।

वित्त राशिफल: कारोबार में नुकसान की खबर आ सकती है। जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आज आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। आज आपको ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आप ताजा खाना खाने पर ध्यान देंगे ताकि आप संतुलित आहार ले सकें। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे। आज आप अपनी स्वास्थ्य सबंधी क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आपको योग करने की आवश्यकता है। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक स्तर सुधरेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 28, 2018 4:50 am