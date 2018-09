आज का कुंभ राशिफल, 27 सितंबर 2018: ऑफिस में काम होगा अधिक, नेगेटिव विचारों से रहें दूर

दैनिक राशिफल: वाणी पर संयम रखें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नकारात्मक विचार को दूर रहें। आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी मिलने के योग हैं। धैर्य बनाएं रखें। आलस ना करें। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। इस राशि के सिंगल लोग किसी करीबी इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अपनी भावनाएं किसी को शेयर ना करें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: आज के दिन अपने कार्यालय में अपनी बढ़ती हुई इज्जत के अनुरूप कार्य करें। आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आपका कारोबार अच्छा चलेगा इसलिए आप अधिक व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस धन को अच्छी तरह से बचा कर रखें। इसे किसी अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पार्टनर का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उन्हे स्वच्छ हवा में ले जायें। आप उन पर नजर रखें और पता करें की उन्हे क्या अच्छा लगता है और उसी के अनुसार उनके साथ समय बितायें।

First Published on September 27, 2018 7:15 am