आज का कुंभ राशिफल, 26 जुलाई 2018: इनकम सोर्स बढ़ेंगे, स्वास्थ्य रहेगा ठीक

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवारजनों के साथ सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद उठाएंगें। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद ना करें। शादी की बात बन सकती है। आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। जीवन पर अच्छा नियंत्रण रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

लव राशिफल: पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:32 am