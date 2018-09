आज का कुंभ राशिफल, 25 सितंबर 2018: प्रेमी से हो सकता है मनमुटाव, विचारों में होगा परिवर्तन

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। सार्वजनिक रूप में मानहानि न हो इसका ध्यान रखें। धन खर्च हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। शादी की बनती बात खराब सकती है। घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।लव राशिफल: आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें। धन लाभ हो सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग घर खरीदने या किराये पर लेने की सोच रहे हैं उनको घर मिल सकता है। आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। अचल सम्पत्ति जो विवाद में फंसी थी आज के दिन उसका निपटारा निश्चित रूप से होने की सम्भावना है। यह आपके लिए अत्यन्त लाभकारी है। माता की तरफ से भी लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचना चाहिए। पौष्टिक आहार लें। आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आपको त्वचा संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप स्किन के डॉक्टर से इसका अच्छा इलाज करवाना चाहिए।

