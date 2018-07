आज का कुंभ राशिफल, 25 जुलाई 2018: नकारात्मक विचारों से रहें दूर, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ समय बीतेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचार को दूर रहें। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 76 % होगा।

टैरो राशिफल: कार्य के लिए उतावलापन ना दिखाएं। पैसों से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है। मानसिक तनाव लेने से बचें। निराश रह सकते हैं। नए स्थान पर विजय प्राप्त होगी। मान-सम्मान मिलेगा। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को नारियल चढ़ाएं।

लव राशिफल: मन में सकारात्मक भाव रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। कुंभ राशि के जातक किसी दोस्त की ओर आकर्षित होंगे। जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 25, 2018 4:27 am