आज का कुंभ राशिफल, 24 सितंबर 2018: प्रेमी से हो सकता है मनमुटाव, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नौकरी वालों को लाभ मिलेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। पारिवारिक सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। शादी की बनती बात खराब सकती है। आज आपका नाम-यश बढ़ेगा। प्रेम संबंध की वजह मानसिक तनाव हो सकता है। घी मिश्रित जल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लव राशिफल: पार्टनर की किसी बात से परेशान हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव से तनाव महसूस करेंगे। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। लव-लाइफ के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। तनाव दूर करने के लिए दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप लेन-देन में सावधानी बरतें। आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज पुरानी चीजें खरीदने से बचें। इस समय आपको व्यवसाय में घाटे एवं फालतू खर्चों से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसलिए समय पर भोजन करें और बाहर का खाना ना खाएं। आज करियर को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए करियर के बारे में ज्यादा ना सोचें। पेट संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

First Published on September 24, 2018 4:15 am