आज का कुंभ राशिफल, 22 मई 2018: कारोबार में हो सकता है नुकसान, मानसिक तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। आर्थिक नुकसान हो सकता है। इनकम में कमी आएगी। विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। माता से लाभ होगा। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा।टैरो राशिफल: दोस्तों की मदद करेंगे। आज कोई बड़ा फैसला ना लें। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी। बड़े फैसले ना लें। सुबह-शाम ‘संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा’ का पाठ करें। तिल के तेल का दीया जलाएं। लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। आज पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा। आज के दिन सोच समझकर अपने जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: आपके द्वारा हाल में लिए गए आर्थिक फैसले से थोड़ी समस्या आ सकती है जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आपके कारोबार में नुकसान हो सकता है लेकिन कुछ दिनों में उसकी भरपाई हो जाएगी और कमाई भी। इसलिए आपको अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे समय का इंतजार करें।

स्वास्थ्य राशिफल:आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। सिरदर्द भी हो सकता है। खाना ना खाने की वजह से आपको शारीरिक कमी महसूस होगी। आपके सामने कारोबार में जो चुनौतियां आ रही है उससे मूड खराब रहेगा। आज के दिन को बीतने दें कल फिर नई शुरुआत होगी।

First Published on May 22, 2018 3:25 am