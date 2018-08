आज का कुंभ राशिफल, 22 अगस्त 2018: रिश्तों में आएगी मजबूती, पुरानी दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: आय में वृद्धि होगी। मां के स्वास्थ्य के कारण आप काफी परेशान रहेगें। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँच सकती है। आप ग्लानि का अनुभव करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 88 % होगा। टैरो राशिफल: आज खूबसूरत रिश्ते के मजबूत योग बन रहे हैं। नई खुशखबरी मिल सकती है। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। बड़ा अवसर मिल सकता है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर से आज आपको भरपूर रोमांस मिलेगा। आज आप अपने प्रेमी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में अच्छी खबर मिल सकती है।

वित्त राशिफल: अचल संपत्ति के विषय में चर्चा को टालें। आज काफी दिनों के बाद आप खरीदारी करने के लिये जाने वाले हैं। मन की शांति के लिए अध्यात्म ही उत्तम उपाय रहेगा। आज आप कारोबार में विस्तार के बारे में विचार करेंगे। आने वाले समय में आपको फायदा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: कफ और जुकाम से सावधान रहें, क्योंकि आज आप छोटी-छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आज आपमें भावुकता की मात्रा काफी रहेगी। भोजन और नींद में अनियमितता रहेगी। मानसिक तनाव लेने से बचें। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।

First Published on August 22, 2018 7:17 am