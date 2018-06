आज का कुंभ राशिफल, 21 जून 2018: ऑफिस में मिलेगी नई जिम्मेदारी, पार्टनरशिप में आएगी मधुरता

दैनिक राशिफल: किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। यात्रा पर जाने के योग हैं। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको करियर में सफलता मिल सकती है। किस्मत आपका साथ देगी। ऑफिस में काम का बोझ रहेगा। आर्थिक मजबूती होगी। आज आपको कारोबार में लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। प्रेमी को अच्छे से जान पाएंगे। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे। लव- लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें।

वित्त राशिफल: जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज के दिन कार खरीदना शुभ रहेगा। आज आपको सरकारी लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। इससे आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको दांतों की परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको दांतों की सफाई दिन में दो बार करनी चाहिए। आप कुछ आर्युवेदिक उपचार अपनायें ताकि दर्द से आराम मिले। आज आपको संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

First Published on June 21, 2018 4:11 am