आज का कुंभ राशिफल, 20 जून 2018: कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: मानसिक शांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। धन लाभ होने के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें। मित्रों से भेंट हो सकती है। संतान पक्ष से आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: नई खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। बड़ा अवसर मिल सकता है। करियर में परेशानी हो सकती है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको लोन संबंधी मामले में लाभ मिलेगा। आज ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो आपको कभी भी पैसों के लिए पूछते रहते हैं। आपका सहयोगी ॠण के लिए आग्रह कर सकता है जिससे आप कठिन परिस्थितियों से घिर सकते हैं। कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। आपको धूप में काम करने या जाने से बचना चाहिए। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खान-पान में सावधानी बरतें वरना आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।

First Published on June 20, 2018 3:38 am