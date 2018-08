आज का कुंभ राशिफल, 20 अगस्त 2018: इनकम में होगी वृद्धि, महिला मित्रों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: यात्रा को यथासंभव टालें। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं।आज आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। संतान विकार हो सकते हैं। महिलाएं वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: भावनात्मक तौर पर झटका लग सकता है। सैलरी बढ़ सकती है। महिला मित्रों से सावधान रहें। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। कामकाज में नई शुरुआत हो सकती है। आज के दिन मक्खन का सेवन ना करें। लव राशिफल: कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति में बदलाव के आसार है। आपका आप किसी स्कीम में फंस सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आज ऐसी किसी स्कीम पर विश्वास ना करें। आने वाले समय में आर्थिक तरक्की के अवसर मिलेंगे। लेकिन इन मौकों पर सोच-समझकर पैसा लगाना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: जीवन में सकारात्मक सोच लाने के लिए आप खुद को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखें। किसी भी समस्या के सकारात्मक पहलु पर ध्यान दें ताकि आपका तनाव कम हो। आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ होगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अनैच्छिक बातों पर तनाव ना लें। इससे आप दूसरों की मदद करने के महत्व को जानेंगे।

