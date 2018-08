आज का कुंभ राशिफल, 19 अगस्त 2018: विदेश से मिलेगा खुशखबरी, आलस्य करने से बचें

दैनिक राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। आलस्‍य में वृद्धि होगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: आज आलस ना करें। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले। पार्टनर से बहस करने से बचें।

वित्त राशिफल: आपको अपने धन को लेकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपको आने वाले समय के अप्रत्याशित अवसरों के लिये निवेश करना चाहिये। आज आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी। आपको कहीं से अचानक धन लाभ मिल सकता है। आपको किसी कागज पर हस्ताक्षप करते समय सावधान रहना है। निवेश करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक रहेगी। आपको नियमित रूप से करसत करने की आवश्यकता है। आपको डॉक्टर के पास सामान्य चैक-अप के लिए जाना चाहिए। हो सकता है आप ठीक महसूस करें लेकिन आज आपको अपने शरीर के उपर ध्यान देना शुरु कर देना चाहिए।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 19, 2018 6:04 am