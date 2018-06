आज का कुंभ राशिफल, 18 जून 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि

दैनिक राशिफल: आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। खान-पान में भी संयम बरतें। मित्रों के सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्‍थितियां रहेंगी। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क बन सकते हैं। आय के स्रोत विकसित होंगे। नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष से सुख मिलेगा। करियर में परेशानी हो सकती है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। बड़ा अवसर मिल सकता है। नई खुशखबरी मिल सकती है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।लव राशिफल: सिंगल लोग आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। पार्टनर से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें।

वित्त राशिफल: आज कारोबार के सिलसिल में बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। प्रिय व्यक्ति को कोई तोहफा देने में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार के लिए चीजें खरीदेंगे। इसमें आपका काफी धन खर्च होगा। आप अपने खर्चीले होने पर इतरा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप पेट की परेशानी से जूझ सकते हैं। आज आपको परिजनों की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेट की परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी से बचाव करें। आराम करें, इससे लाभ मिलेगा। आज हल्का भोजन ही करें।

First Published on June 18, 2018 4:23 am