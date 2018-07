आज का कुंभ राशिफल, 18 जुलाई 2018: महिला मित्रों का मिलेगा सहयोग, धार्मिक कार्य में होगा खर्च

दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्य में खर्च हो सकता है। परिवार में मन-मुटाव हो सकता है। आज सोच-समझकर कुछ बोलें। किसी से विवाद हो सकता है। कार्य असफल हो सकते हैं। इससे मन में असंतोष रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। आलस ना करें। किसी के बहकावे में ना आएं। शांत मन से विचार करें। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। यात्रा के योग हैं। एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले।

वित्त राशिफल: आज आपसे कोई उधारर मांगने आ सकता है। इसलिए आज किसी को उधार धन देने से बचें। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए काम का दबाव ना लें। पैसों को सही जगह निवेश करने पर सोच-विचार करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। जिससे आपको तनाव हो सकता है। आप काम से समय निकालकर थोड़ा आराम करें। इससे आपका तनाव कम होगा। साथ ही आप अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें। इससे आपको पेट संबंधी परेशानी नहीं होगी।

First Published on July 18, 2018 5:01 am