आज का कुंभ राशिफल, 17 जुलाई 2018: कंस्ट्रक्शन के काम में मिलेगी सफलता, आलस्य से बचें

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पेट की बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है। आज आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। आलस्य से बचें। नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मन को मायूस ना होनें दें। धन लाभ मिल सकता है। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। घर मे मेहमान आ सकते हैं। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है।प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए जिस योजना पर काम कर रहे हैं उस पर अमल करने का समय आ गया है। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आप पैसा खर्च करने की बजाय कमाने पर ध्यान लगाइये। आपकी मेहनत के वजह से आपको तरक्की मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उन्हें पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने कमर दर्द और गर्दन के दर्द से निजात मिल सकती है। आप हल्की एक्ससाइज कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत के लिए कुछ बदलाव लाने होंगे जिससे आप स्वस्थ्य रह सकें।

First Published on July 17, 2018 5:45 am