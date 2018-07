आज का कुंभ राशिफल, 16 जुलाई 2018 : नौकरी में मिलेगी तरक्की, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: कार्यस्थल पर आपके अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ सकता है। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें। छात्रों के लिए अच्छा समय है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: करियर में आ रही परेशानी दूर हो सकती है। बड़ा अवसर मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। नई खुशखबरी मिल सकती है। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। पार्टनर से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। सिंगल लोग आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार की चिंताएं परेशान कर सकती है। क्योंकि पिछले दिनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। अस्थिरता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। नौकरी-व्यवसाय आदि के क्षेत्र में यदि आप पूर्ण सुधार चाहते हैं तो आपको आलस्य व आराम को त्यागना पड़ेगा। नए कार्यों की शुरूआत के लिए समय अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: अपने सेहत को ठीक रखने के लिए आपको व्यायाम शुरू करने की आवश्यकता है। जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बीमार होना पड़ सकता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए पसीना निकालें। ऐसा करने के बाद आपको खुशी होगी। साथ ही बाहर के खाना इग्नोर करें।

First Published on July 16, 2018 3:46 am