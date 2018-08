आज का कुंभ राशिफल, 16 अगस्त 2018: संतानपक्ष से मिलेगा शुभ समाचार, आलस्य से बचें

दैनिक: मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ मिल सकता है। मन को मायूस ना होनें दें। आलस्य से बचने का प्रयास करें। कंस्ट्रक्शन के काम में सफलता मिलेगी। जल में तिल का तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें।लव राशिफल: प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। जीवनसाथी की नजरो में आपकी इज्जत बढ़ेगी। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आप अपने कर्जों के बारे में सोचेंगे। कारोबार में हो रहे नुकसान से बाहर निकलने की लिए दोस्तों की मदद लें सकते है। आर्थिक तंगी की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। नया काम करने सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आज आपका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।आप होशियार रहें और स्वयं जरुरत अनुसार उपचार भी करें। इससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

