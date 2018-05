आज का कुंभ राशिफल, 14 मई 2018: कारोबार में होगा इजाफा, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक : नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा पर जाने के योग हैं। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी यात्रा लाभकारी होगी। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और फायदा ज्यादा होगा। जीवनसाथी की सेहत की चिंता बनी रहेगी। किसी को सलाह ना दें। कानूनी मामलों को लेकर यात्रा करेंगे। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: प्रेमी को अच्छे से जान पाएंगे। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। लव- लाइफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

वित्त राशिफल: बाजार में आपका दबदबा बढ़ेगा। आने वाले समय में कारोबार को ऑनलाइन करने के बारे में विचार करेंगे। रोजगार मिल सकता है। आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। अंतराष्ट्रीय बाजार से जुड़े व्यवसायियों के लिए आज लाभकारी दिन है। इस मौके का फायदा उठायें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका मोटापा एक बड़ी परेशानी है इसलिए खान पान पर ध्यान दें परन्तु अंत में आप पुराने रवैये पर आ जायेंगे। आज आप मानसिक थकान महसूस करेंगे। इससे बचने के लिए व्यायाम करें। खानपान पर ध्यान दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 14, 2018 6:07 am