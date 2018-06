आज का कुंभ राशिफल, 14 जून 2018: खर्चों में होगी वृद्धि, विश्वासघात से बचें

दैनिक राशिफल: आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से भेंट हो सकती है। वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात दोस्तों से होगी। किसी पर विश्वास करने से पहले सोच-विचार कर लें। जिससे आप धोखे से बच सकते हैं। आते हुए अवसरों में निराशा हो सकती है। ईश्वर में आस्था डगमगा सकती है। श्रीकृष्ण को बेसन की कढ़ी अर्पित करें। लव राशिफल: बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। धन खर्च होगा। आप पार्टनर से अचानक मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जमीन से जुड़े कार्य संपन्न होंगे। आज का दिन जमीन व्यवसाय में लगे सभी लोगों के लिए अच्छा है। बीते समय में किया गया परिश्रम आज फलदायक सिद्ध होगा। आप आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भोजन करते समय थोड़ा ध्यान दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप शुद्ध खाने ही खाएं। अगर आपको पेट की परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही रोजाना व्यायाम शुरू करें।

First Published on June 14, 2018 4:50 am