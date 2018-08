आज का कुंभ राशिफल, 14 अगस्त 2018: क्रोध पर रखें संयम, करियर में मिलेगी सफलता

दैनिक राशिफल: कोर्ट-कचहरी के मामले में दूर रहें। मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। खास लोगों से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहें। क्रोध पर संयम रखिएगा। धन के खर्च का योग है। परिवार के सदस्य विरोधी व्यवहार कर सकते हैं। अकस्मात से दूर रहिएगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: काम का बोझ रहेगा। करियर में सफलता मिलेगी। तनाव हो सकता है। किस्मत आपका साथ देगी। कारोबार में लाभ मिल सकता है। आर्थिक मजबूती होगी। जल में सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है लेकिन बाद में माहौल ठीक हो जाएगा। आज के दिन सोच समझकर अपने जीवन में नई ताकत व स्फूर्ति लाने का प्रयास करें।आज का दिन लव लाइफ के लिए नार्मल रहेगा। रिश्तों में मधुरता लाने के प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आज पार्टनर से रोमांस नहीं मिलेगा।

वित्त राशिफल: भविष्य के लिए पैसा बचाने के शुरुआत करें। बचत करने से आपको आने वाले समय में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आयात-निर्यात के व्यवसाय आरंभ का निर्णय भी आज हो सकता है। समय के सदुपयोग करें, आपका भाग्य आपका साथ देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: किसी प्रकार की चिंता ना करें। उनकी सेहत ठीक रहेगी। इसके साथ ही आज आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज परिवार समस्याओं में फंसे रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए निंद्रा का अभाव रहेगा।

First Published on August 14, 2018 6:43 am