आज का कुंभ राशिफल, 13 मई 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, दोस्तों से मिलेगी मदद

दैनिक राशिफल: मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासघात से सावधान रहें। सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों से मदद मिलेगी। कानूनी मामले निपट जाएंगे। महिलाओं से सावधान रहें। भस्म को जल में मिलाकर उसका तिलक लगाएं।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन लव लाइफ के ठीक रहेगा। संतानपक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर से सुख मिलेगा। आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वित्त राशिफल: आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है। आज आपको कारोबार के लिए अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। जिससे आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार को बढ़ाने के लिए विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता को स्वास्थ्य संबधी परेशानी हो सकती है। शराब का सेवन ना करें, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। व्यायाम रोजाना जारी रखें।

First Published on May 13, 2018 5:20 am